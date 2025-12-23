Juan Jesus | Conte o mi fa smettere o mi allunga la carriera Ci insegna a lavorare duro ed essere professionisti seri e persone perbene

Juan Jesus, difensore del Napoli, ha commentato in conferenza stampa a Riyadh dopo la finale di Supercoppa italiana contro il Bologna. Ha evidenziato l'importanza di lavorare con impegno e professionalità, sottolineando come l’allenatore Conte possa influire significativamente sulla sua carriera, sia motivandolo a proseguire o aiutandolo a migliorare. Le sue parole riflettono l’approccio serio e dedito che caratterizza il suo percorso sportivo.

Il difensore del Napoli, Juan Jesus, ha parlato in in conferenza stampa da Riyadh, al termine di Napoli-Bologna di Supercoppa italiana. La conferenza di Juan Jesus. «Ho 34 anni, è bello vivere due scudetti e una Supercoppa. Il tempo passa, non c'è una seconda volta. Il tempo passa e tutti dicono riserva o titolare, credo ad un gruppo che è a disposizione del mister. Lo dimostriamo tutti, non parlo dei singoli perché non gioco a tennis! Sono felice di aver fatto due grandi partite, ma ora pensiamo al fatto che il 28 c'è già una partita importante. Non c'è un Napoli di alti e bassi, stiamo facendo bene, sono arrivato 5 anni fa.

