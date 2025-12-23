Jolo il pari era più giusto | Ma siamo sereni così

Jolo, il pareggio sarebbe stato senza dubbio il risultato più equo, considerando l’andamento della partita e le occasioni create da entrambe le squadre. La sconfitta, pur comprensibile, è stata influenzata anche da alcune decisioni arbitrali che hanno inciso sull’esito. Resta l’auspicio di una prestazione più equilibrata nelle prossime gare, mantenendo sempre un atteggiamento sereno e positivo.

Spiace per la sconfitta soprattutto per come è maturata e per alcune decisioni arbitrali. Un pareggio sarebbe stato il risultato più giusto per quanto visto in campo. D'altro canto, se la scorsa estate mi avessero detto che avremmo chiuso il girone d'andata al terzo posto, avrei firmato dieci volte". Leonardo Pomponio, ds dello Jolo, liquida con una battuta il passo falso contro il Montelupo, facendo notare come la formazione di mister Luigi Ambrosio sia stata sin qui protagonista (da neopromossa) di un campionato più che positivo, Un ko che ha fermato la striscia di risultati utili consecutivi fatti registrare da Lo Iacono e compagni a quota dieci, ma che ha confermato il sodalizio pratese come rivelazione del girone A di Promozione.

