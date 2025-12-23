John de Leo | Stasera canterò i Beatles per voi

Stasera, alle ore 20, si terrà l'ultimo concerto promosso dalla scuola di musica ’Malerbi’ di Lugo. In questa occasione, John de Leo proporrà una serata dedicata ai brani dei Beatles, offrendo un momento di ascolto e musica dal vivo. L'evento rappresenta un’opportunità per ascoltare interpretazioni live di classici intramontabili, in un contesto semplice e professionale.

L’appuntamento conclusivo con i concerti promossi dalla la scuola di musica ’Malerbi’ di Lugo sarà stasera, con partenza alle ore 20.30, al Pala Lumagni per una serata tributo ai Beatles con John De Leo come ospite d’eccezione (ingresso libero). Quale emozione prova ad esibirsi in casa? "Direi che è quasi una responsabilità e, in un certo senso, un dovere, un po’ perché sono lughese, ma anche perché conosco molto bene la scuola di musica Malerbi e il grande lavoro che svolge. Voglio fare la mia parte in quel grande lavoro che fanno di connessione anche con le altre istituzioni culturali della città come il teatro Rossini". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

