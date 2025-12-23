Jerry Lawler dopo l’ictus di settembre pensa al ring | Ancora un incontro da qualche parte

Dopo l’ictus di settembre, Jerry Lawler, leggenda del wrestling noto come

Jerry “The King” Lawler è una leggenda del wrestling, ha combattuto tantissime battaglie sul ring, ma nel corso degli anni anche negli ospedali a causa di diversi problemi di salute, tra cui lo spaventoso infarto avuto al tavolo di commento di Raw nel 2012 e ben tre ictus tra 2018 e 2025, con l’ultimo occorso lo scorso settembre. Anche dopo l’infarto e il primo icuts Lawler è tornato sul ring in barba a qualunque consiglio degli specialisti e il suo ultimo match risale al gennaio 2023, combattuto all’età di 73 anni. “Non ho paura di morire”. Il WWE Hall of Famer è stato recentemente intervistato da News 5, canale televisivo di Memphis, sua città natale, in occasione dell’arrivo del Natale per mostrare le decorazioni della sua casa e parlare del suo stato di salute. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

Spavento Jerry “The King” Lawler: ecco come sta ora la leggenda dopo l’ictus - Intervistato da Bill Apter su Sportskeeda WrestleBinge, Lawler ha dato ora un aggiornamento su come sta andando il suo recupero: "Ho fatto un sacco di cose diverse, e sono ancora in riabilitazione tre ... worldwrestling.it

