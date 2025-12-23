jeflako fonde rap e tango in juan pablo ponte italia argentina

A diciannove anni, JeFlako firma un nuovo passaggio della sua crescita con “Juan Pablo”, un singolo che intreccia rap, radici argentine e una scrittura dal respiro quasi poetico. Dietro questo nome c’è Martin Ramon Labriola, giovane artista piemontese capace di immaginare mondi sonori che non restano fermi in un solo genere. Juan Pablo, quando il . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

JeFlako, esce Juan Pablo tra rap, Argentina e poesia.

