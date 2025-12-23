Jannik Sinner | Orgoglioso di essere italiano Se vuoi restare ai vertici c’è solo una strada

Jannik Sinner, tennista di talento e orgoglioso italiano, ha condiviso alcune riflessioni sulla sua carriera e sul percorso verso i vertici. In un’intervista a Sky Sport, ha parlato dell’importanza della determinazione e del lavoro continuo, sottolineando come per mantenere un alto livello siano necessari impegno e disciplina. La conversazione ha coinvolto anche Stefano Domenicali, CEO della Formula 1, offrendo uno sguardo interessante sulle sfide dello sport professionistico.

Jannik Sinner e Stefano Domenicali, CEO della Formula 1, sono stati protagonisti di una piacevole chiacchierata ai microfoni di Sky Sport. Il numero uno del Circus, per l’occasione, ha vestito i panni dell’“intervistatore”, approfittando della presenza dell’azzurro in un botta e risposta andato in scena nel corso dell’ultimo weekend del Mondiale di F1 2025 ad Abu Dhabi. Il dialogo è partito dalle componenti fondamentali per raggiungere i traguardi prefissati. Sinner ha sviluppato il proprio pensiero tracciando un interessante parallelismo tra tennis e F1: “ Sappiamo tutti quanto lavoro e sacrificio servano per centrare gli obiettivi e la cosa più bella sono proprio le rivalità. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Jannik Sinner: “Orgoglioso di essere italiano. Se vuoi restare ai vertici, c’è solo una strada” Leggi anche: Jannik Sinner risponde ai critici: “Sono orgoglioso di essere italiano, non sarò in Coppa Davis perché…” Leggi anche: Jannik Sinner si racconta su Sky: “Orgoglioso di essere italiano” Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Sinner racconta la bellezza di essere italiano: Sappiamo tutti cosa succede nei momenti difficili; Cucina italiana Unesco, Schützen: Frode. E la pizza è tirolese; Sinner torna: messaggio ai fan e sfida ad Alcaraz; Alcaraz diventa il 14º tennista nella storia a raggiungere le 50 settimane come numero 1. Sinner racconta la bellezza di essere italiano: “Sappiamo tutti cosa succede nei momenti difficili” - Jannik Sinner si racconta tra passione per la Formula 1, lavoro sul cemento e orgoglio di rappresentare l’Italia nel mondo ... fanpage.it

Sinner: "Siamo fortunati a essere italiani. C'è sempre tanta passione per noi atleti" - Jannik Sinner ha terminato l'intensa parte di preparazione svolta a Dubai ed è pronto a godersi qualche giorno in compagnia della famiglia prima di tornare ad allenarsi, come da tradizione, a Montecar ... tennisworlditalia.com

Jannik Sinner: «Orgoglioso di essere italiano». Dall’Alto Adige un simbolo di unità nazionale. Eppure a molti (a torto) non piace - Il campione diventa il volto di un’Italia unita dallo sport, al di là delle origini etniche È ora di chiudere un discorso durato fin troppo a ... panorama.it

Jannik Sinner: “Il segreto del successo è nell’avere sempre voglia di migliorarsi, so di giocare per tutta l’Italia” - x.com

Jannik Sinner Fan Club - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.