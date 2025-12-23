Jannik Sinner, tra i talenti più promettenti del tennis italiano, condivide la sua filosofia di crescita e determinazione. In una conversazione con Stefano Domenicali, CEO della Formula 1, Sinner ha sottolineato l’importanza di migliorarsi costantemente e di rappresentare con orgoglio l’Italia nel mondo dello sport. Un confronto che mette in luce i valori e le motivazioni di due figure di spicco nel panorama internazionale.

Jannik Sinner e Stefano Domenicali, CEO della Formula 1, sono stati protagonisti di una piacevole chiacchierata ai microfoni di Sky Sport. Il numero uno del Circus, per l'occasione, ha vestito i panni dell'"intervistatore", approfittando della presenza dell'azzurro in un botta e risposta andato in scena nel corso dell'ultimo weekend del Mondiale di F1 2025 ad Abu Dhabi. Il dialogo è partito dalle componenti fondamentali per raggiungere i traguardi prefissati. Sinner ha sviluppato il proprio pensiero tracciando un interessante parallelismo tra tennis e F1: " Sappiamo tutti quanto lavoro e sacrificio servano per centrare gli obiettivi e la cosa più bella sono proprio le rivalità.

© Oasport.it - Jannik Sinner: “Il segreto del successo è nell’avere sempre voglia di migliorarsi, so di giocare per tutta l’Italia”

