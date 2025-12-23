Jane Doe racconta alla CNN che il suo nome non è stato censurato nei file di Epstein

Jane Doe, sopravvissuta a Jeffrey Epstein, ha scoperto che il suo nome, finora mantenuto anonimo, è apparso più volte nei file pubblicati dal Dipartimento di Giustizia. La donna, che ha scelto di proteggere la propria identità, si è detta sorpresa di questa rivelazione, che contrasta con la sua volontà di restare anonima. Questa scoperta solleva nuove domande sulla gestione delle informazioni e sulla tutela delle vittime in casi delicati come quello di Epstein.

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.