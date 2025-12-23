Jam Master Jay è stata annullata la condanna di omicidio del rapper

Il giudice ha annullato la condanna per l’omicidio di Jam Master Jay, membro dei Run-DMC, avvenuto nel Queens nel 2002. Karl Jordan Jr. e Ronald Washington erano stati ritenuti responsabili dell’omicidio, ma la sentenza è stata successivamente annullata. Questa decisione apre un nuovo capitolo nel caso, ancora oggetto di attenzione pubblica e giudiziaria.

Il giudice ha annullato la condanna per l'omicidio di Jam Master Jay dei Run-DMC, colpito alla testa nel Queens nel 2002, quando Karl Jordan Jr e Ronald Washington avrebbero preso di mira l'artista. Secondo le fonti dell'epoca, il movente dell'omicidio compiuto nello studio di registrazione, sarebbe dovuto all'esclusione dei due da uno spaccio di droga che si diceva valesse 200.000 dollari. Le accuse per Washington e J ordan arrivavano per la prima volta nel 2020, quando si erano dichiarati innocenti. Il 19 dicembre il giudice distrettuale statunitense LaShann DeArcy Hall ha accolto la richiesta di assoluzione di Jordan respingendo condizionatamente la sua richiesta di un nuovo processo, secondo la CNN, sostenendo che il governo non era riuscito a dimostrare che l'uomo fosse motivato dallo spaccio di droga.

