Jake Paul rischia di restare fermo nove mesi dopo l'operazione | non può tornare subito sul ring

23 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo il KO subito contro Anthony Joshua, Jake Paul potrebbe dover attendere fino alla fine del 2026 prima di tornare sul ring. L'operazione alla mascella richiede un lungo percorso di recupero, stimato in circa nove mesi. Questa situazione mette in discussione il suo ritorno alle competizioni e influisce sulla sua carriera nel mondo del pugilato.

Il KO con Anthony Joshua ha lasciato grandi segni su Jake Paul che rischia di tornare sul ring solo alla fine del 2026: dopo l'operazione alla mascella potrebbero servirgli nove mesi per recuperare del tutto. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Leggi anche: Jake Paul ko contro Joshua mostra la sua mascella dopo l’operazione: “Dovrò assumere solo liquidi”

Leggi anche: Jake Paul sul ring fuggiva come un bambino, alla fine Joshua gli ha fratturato la mascella

