Jake Paul rischia di restare fermo nove mesi dopo l'operazione | non può tornare subito sul ring
Dopo il KO subito contro Anthony Joshua, Jake Paul potrebbe dover attendere fino alla fine del 2026 prima di tornare sul ring. L'operazione alla mascella richiede un lungo percorso di recupero, stimato in circa nove mesi. Questa situazione mette in discussione il suo ritorno alle competizioni e influisce sulla sua carriera nel mondo del pugilato.
Il KO con Anthony Joshua ha lasciato grandi segni su Jake Paul che rischia di tornare sul ring solo alla fine del 2026: dopo l'operazione alla mascella potrebbero servirgli nove mesi per recuperare del tutto. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Jake Paul ko contro Joshua mostra la sua mascella dopo l’operazione: “Dovrò assumere solo liquidi”
Leggi anche: Jake Paul sul ring fuggiva come un bambino, alla fine Joshua gli ha fratturato la mascella
Jake Paul rischia di restare fermo nove mesi dopo l’operazione: non può tornare subito sul ring - Il KO con Anthony Joshua ha lasciato grandi segni su Jake Paul che rischia di tornare sul ring solo alla fine del 2026: dopo l'operazione alla mascella ... fanpage.it
"Un leone contro un gatto domestico": Joshua accetta la sfida di Jake Paul e scoppia la polemica - Alla fine Jake Paul ce l’ha fatta: il grande nome, inteso come avversario da sfidare - gazzetta.it
Jake Paul, dopo Tyson affronta Joshua. Ma stavolta il pugile youtuber potrebbe farsi molto male - A scalfirla non sono bastate le due sconfitte contro Oleksander Usyk, l’ucraino che sta dominando la categoria, quella antecedente e poi vendicata con il corpulento Andy Ruiz, quella devastante ... repubblica.it
Quel ghigno… È virale un frame di Joshua che ghigna guardando Jake Paul poco prima di metterlo k.o. AJ ha spiegato la ragione di quel sorrisetto nel bel mezzo della combinazione fatale. “Quando combatti, ti accorgi di quando il tuo avversario sta calando. - facebook.com facebook
#JakePaul e #Joshua, l'incasso è mostruoso: hanno guadagnato più di tutti i top10 del tennis in una stagione! x.com
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.