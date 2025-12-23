Jake Paul rischia di restare fermo nove mesi dopo l'operazione | non può tornare subito sul ring

Dopo il KO subito contro Anthony Joshua, Jake Paul potrebbe dover attendere fino alla fine del 2026 prima di tornare sul ring. L'operazione alla mascella richiede un lungo percorso di recupero, stimato in circa nove mesi. Questa situazione mette in discussione il suo ritorno alle competizioni e influisce sulla sua carriera nel mondo del pugilato.

"Un leone contro un gatto domestico": Joshua accetta la sfida di Jake Paul e scoppia la polemica - Alla fine Jake Paul ce l’ha fatta: il grande nome, inteso come avversario da sfidare - gazzetta.it

Jake Paul, dopo Tyson affronta Joshua. Ma stavolta il pugile youtuber potrebbe farsi molto male - A scalfirla non sono bastate le due sconfitte contro Oleksander Usyk, l’ucraino che sta dominando la categoria, quella antecedente e poi vendicata con il corpulento Andy Ruiz, quella devastante ... repubblica.it

Quel ghigno… È virale un frame di Joshua che ghigna guardando Jake Paul poco prima di metterlo k.o. AJ ha spiegato la ragione di quel sorrisetto nel bel mezzo della combinazione fatale. “Quando combatti, ti accorgi di quando il tuo avversario sta calando. - facebook.com facebook

#JakePaul e #Joshua, l'incasso è mostruoso: hanno guadagnato più di tutti i top10 del tennis in una stagione! x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.