Jake Paul e il guadagno per il KO contro Joshua | quasi da sportivo più ricco dell’anno ma l’ospedale e la prognosi…
Jake Paul ha subito una sconfitta per KO contro Anthony Joshua durante l’incontro avvenuto nella notte tra venerdì e sabato. Nonostante la sconfitta, il suo guadagno potrebbe posizionarlo tra gli sportivi più ricchi dell’anno. Tuttavia, l’evento ha anche portato conseguenze esclusive, tra cui un ricovero ospedaliero e una prognosi ancora da definire. Un episodio che fa riflettere sull’impatto e le ricadute di incontri di questa portata.
Jake Paul è stato sonoramente sconfitto da Anthony Joshua nell’incontro pugilistico andato in scena nella notte tra venerdì e sabato. Il britannico si è imposto con un brutale ko nel corso del sesto round, dopo aver colpito a ripetizione lo youtuber, oggettivamente incapace di fronteggiare il già Campione del Mondo dei pesi massimi. Sul ring non si scherza, come ha ricordato il Campione Olimpico di Londra 2012, e il 27enne ha accusato una serie di colpi che lo hanno seriamente debilitato. Jake Paul ha infatti rimediato una doppia frattura della mascell a e si è dovuto sottoporre prontamente a un’ operazione chirurgica, inoltre nelle prossime settimane potrà assumere soltanto liquidi e secondo il DailyMail potrebbe rimanere lontano dai combattimenti per nove mesi. 🔗 Leggi su Oasport.it
Leggi anche: Incasso folle per Jake Paul contro Joshua: ha guadagnato più dei Top10 del tennis messi insieme nell’ultimo anno
Leggi anche: Jake Paul ko contro Joshua mostra la sua mascella dopo l’operazione: “Dovrò assumere solo liquidi”
Boxe, Anthony Joshua batte lo youtuber Jake Paul per KO ma hanno vinto entrambi: la maxi cifra guadagnata; 92 milioni di dollari per 16 minuti sul ring: quanto ha incassato lo Youtuber Jake Paul ko in 6 round con la mascella rotta; Anthony Joshua riconosce una donna nel caos: Sei la mamma di Jake?. Sente che deve dirle qualcosa; Jake Paul crede abbia perso per colpa del poco fiato.
Jake Paul e il guadagno per il KO contro Joshua: (quasi) da sportivo più ricco dell’anno, ma l’ospedale e la prognosi… - Jake Paul è stato sonoramente sconfitto da Anthony Joshua nell'incontro pugilistico andato in scena nella notte tra venerdì e sabato. oasport.it
92 milioni di dollari per 16 minuti sul ring: quanto ha incassato lo Youtuber Jake Paul ko in 6 round con la mascella rotta - La netta sconfitta contro il due volte campione del mondo Anthony Joshua gli ha fruttato un guadagno di 93. today.it
Jake Paul e Anthony Joshua: ecco quanto hanno guadagnato - Joshua ha conquistato la vittoria per KO dopo aver mandato più volte al tappeto Paul nel corso dell’incontro. lascimmiapensa.com
Quel ghigno… È virale un frame di Joshua che ghigna guardando Jake Paul poco prima di metterlo k.o. AJ ha spiegato la ragione di quel sorrisetto nel bel mezzo della combinazione fatale. “Quando combatti, ti accorgi di quando il tuo avversario sta calando. - facebook.com facebook
#JakePaul e #Joshua, l'incasso è mostruoso: hanno guadagnato più di tutti i top10 del tennis in una stagione! x.com
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.