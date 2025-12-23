Jake Paul e il guadagno per il KO contro Joshua | quasi da sportivo più ricco dell’anno ma l’ospedale e la prognosi…

Jake Paul ha subito una sconfitta per KO contro Anthony Joshua durante l’incontro avvenuto nella notte tra venerdì e sabato. Nonostante la sconfitta, il suo guadagno potrebbe posizionarlo tra gli sportivi più ricchi dell’anno. Tuttavia, l’evento ha anche portato conseguenze esclusive, tra cui un ricovero ospedaliero e una prognosi ancora da definire. Un episodio che fa riflettere sull’impatto e le ricadute di incontri di questa portata.

Jake Paul è stato sonoramente sconfitto da Anthony Joshua nell’incontro pugilistico andato in scena nella notte tra venerdì e sabato. Il britannico si è imposto con un brutale ko nel corso del sesto round, dopo aver colpito a ripetizione lo youtuber, oggettivamente incapace di fronteggiare il già Campione del Mondo dei pesi massimi. Sul ring non si scherza, come ha ricordato il Campione Olimpico di Londra 2012, e il 27enne ha accusato una serie di colpi che lo hanno seriamente debilitato. Jake Paul ha infatti rimediato una doppia frattura della mascell a e si è dovuto sottoporre prontamente a un’ operazione chirurgica, inoltre nelle prossime settimane potrà assumere soltanto liquidi e secondo il DailyMail potrebbe rimanere lontano dai combattimenti per nove mesi. 🔗 Leggi su Oasport.it

Boxe, Anthony Joshua batte lo youtuber Jake Paul per KO ma hanno vinto entrambi: la maxi cifra guadagnata; 92 milioni di dollari per 16 minuti sul ring: quanto ha incassato lo Youtuber Jake Paul ko in 6 round con la mascella rotta; Anthony Joshua riconosce una donna nel caos: Sei la mamma di Jake?. Sente che deve dirle qualcosa; Jake Paul crede abbia perso per colpa del poco fiato.

