Jacopo Finocchi si aggiudica la borsa di studio intitolata a Luigi Vignaroli

Il dottor Jacopo Finocchi ha vinto la terza edizione della borsa di studio “Luigi Vignaroli”, promossa dalla Fondazione e dall’Ordine dei Dottori Commercialisti di Arezzo. La selezione, sostenuta da La Ferroviaria Italiana Spa, riconosce l’eccellenza tra i giovani professionisti nel settore della contabilità e della finanza. Questa iniziativa mira a valorizzare il talento e l’impegno nel campo della professione contabile.

Il dottor Jacopo Finocchi si è aggiudicato la terza edizione della borsa di studio "Luigi Vignaroli" promossa dalla Fondazione e dall'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili della provincia di Arezzo e supportata da La Ferroviaria Italiana Spa, azienda storica del territorio.

