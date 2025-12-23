J Hofstätter il Natale si fa in quattro

J. Hofstätter, con oltre un secolo di attività e cinque generazioni, rappresenta un’eccellenza nel settore vinicolo. La sua storia si intreccia profondamente con il territorio, richiedendo dedizione e rispetto per le tradizioni. Questo percorso solido e autentico si traduce in vini di qualità, frutto di passione e impegno costante. Un esempio di continuità e rispetto per la terra, che accompagna le festività natalizie con sobrietà e autenticità.

Cinque generazioni e oltre un secolo di lavoro legato a un territorio che non ammette scorciatoie. La storia della cantina J. Hofstätter inizia nel 1907 a Termeno, quando Josef Hofstätter, fabbro, e Maria, ristoratrice, decidono di investire nella viticoltura con un’idea semplice ma ambiziosa: costruire qualcosa che durasse nel tempo. Negli anni, il progetto cresce e si consolida, fino ad arrivare a una svolta decisiva con Paolo Foradori, marito di Sieglinde Oberhofer, che introduce il concetto di “Vigna”, anticipando la classificazione dei singoli appezzamenti e segnando un passaggio chiave nella lettura del territorio altoatesino. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - J. Hofstätter, il Natale si fa in quattro Leggi anche: Cortona, Puliamo il mondo si fa in quattro: volontari in azione Leggi anche: Il centro cinofilo si trasforma in un villaggio di Natale per gli amici a quattro zampe

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.