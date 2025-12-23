Italia bocciata in Europa Insegnanti di sostegno precari Violati i diritti degli alunni
Nel 2025/2026, circa 246mila insegnanti di sostegno operano nelle scuole italiane, di cui 58mila con contratti precari. Un’ampia parte di questi viene selezionata tramite graduatorie senza aver conseguito una specializzazione specifica. Questa situazione solleva preoccupazioni riguardo alla qualità dell’assistenza e ai diritti degli alunni con bisogni educativi speciali, evidenziando criticità nel sistema scolastico italiano rispetto agli standard europei.
Roma, 23 dicembre 2025 – Sono 246mila nell’anno scolastico 20252026, di cui 58mila precari. E circa il 30% di loro viene selezionato da graduatorie senza essere specializzati. Per questo il comitato europeo dei diritti sociali, organo del Consiglio d’Europa, ha bocciato l’Italia perché viola il diritto degli insegnanti di sostegno “a guadagnarsi la vita con un lavoro liberamente intrapreso”, recita la sentenza, e il 30% non ha potuto seguire la formazione necessaria. Non solo: l’Italia viola così anche il diritto degli alunni con disabilità ad avere un’istruzione inclusiva. LA DECISIONE La decisione, presa all’unanimità, è arrivata dopo il ricorso presentato dall’Associazione Professionale e Sindacale (Anief) contro l’Italia nel 2021. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
