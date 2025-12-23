Nel 2025/2026, circa 246mila insegnanti di sostegno operano nelle scuole italiane, di cui 58mila con contratti precari. Un’ampia parte di questi viene selezionata tramite graduatorie senza aver conseguito una specializzazione specifica. Questa situazione solleva preoccupazioni riguardo alla qualità dell’assistenza e ai diritti degli alunni con bisogni educativi speciali, evidenziando criticità nel sistema scolastico italiano rispetto agli standard europei.

Roma, 23 dicembre 2025 – Sono 246mila nell’anno scolastico 20252026, di cui 58mila precari. E circa il 30% di loro viene selezionato da graduatorie senza essere specializzati. Per questo il comitato europeo dei diritti sociali, organo del Consiglio d’Europa, ha bocciato l’Italia perché viola il diritto degli insegnanti di sostegno “a guadagnarsi la vita con un lavoro liberamente intrapreso”, recita la sentenza, e il 30% non ha potuto seguire la formazione necessaria. Non solo: l’Italia viola così anche il diritto degli alunni con disabilità ad avere un’istruzione inclusiva. LA DECISIONE La decisione, presa all’unanimità, è arrivata dopo il ricorso presentato dall’Associazione Professionale e Sindacale (Anief) contro l’Italia nel 2021. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Italia bocciata in Europa. “Insegnanti di sostegno precari. Violati i diritti degli alunni”

Leggi anche: Insegnanti di sostegno, il Consiglio d'Europa: «Troppi precari in Italia, violati i diritti dei docenti e degli alunni con disabilità»

Leggi anche: Scuola, il Consiglio d’Europa boccia l’Italia: “Viola i diritti degli insegnanti di sostegno, troppi precari”

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Il Consiglio d'Europa: L'Italia viola i diritti degli insegnanti di sostegno. Quasi uno su due ha un contratto precario; Italia bocciata in Europa. “Insegnanti di sostegno precari. Violati i diritti degli alunni”; Italia bocciata su insegnanti di sostegno e alunni disabili: troppa precarietà e poca formazione; Il “sì” dell’Europarlamento all’aborto: come hanno votato gli italiani?.

Italia bocciata in Europa. “Insegnanti di sostegno precari. Violati i diritti degli alunni” - La sentenza del Comitato dei diritti sociali: carente anche la specializzazione. quotidiano.net