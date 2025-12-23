Italia autobotte esplode in autogrill | Boato enorme Traffico in tilt video terrificante

Un’autobotte è esplosa in un autogrill, provocando un boato improvviso e intenso. L’incidente ha causato traffico in tilt e ha lasciato immagini drammatiche di fumo e distruzione. La scena si è svolta nel tardo pomeriggio, trasformando una normale sera in un episodio di emergenza. Le autorità stanno intervenendo per gestire la situazione e chiarire le cause dell’accaduto.

Il crepuscolo era appena calato e le luci dei fari iniziavano a disegnare scie luminose lungo la striscia d’asfalto, quando una serata apparentemente identica a tante altre si è trasformata in un inferno di fuoco e fumo. Un conducente ha avvertito che qualcosa non andava, un calore anomalo che risaliva dalla parte posteriore del carico, trasformando la cabina in una trappola imminente. Pochi istanti dopo, il bagliore delle fiamme ha illuminato a giorno l’oscurità, seguito da una deflagrazione così potente da far tremare la terra sotto i piedi dei passanti e mandare in frantumi la percezione di sicurezza di chiunque si trovasse nelle vicinanze. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Italia, autobotte esplode in autogrill: “Boato enorme”. Traffico in tilt, video terrificante Leggi anche: Autobotte esplode in autogrill sulla A1 a Teano, chiusa autostrada verso Napoli e Roma Leggi anche: Incidente choc sull'autostrada A1, esplode autobotte Gpl: danni ad autogrill Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Autobotte esplode in autogrill sulla A1 a Teano, chiusa autostrada verso Napoli e Roma - Un'autobotte è esplosa in autostrada all'altezza di Teano Ovest, all'ingresso dell'autogrill; il boato sentito nettamente nei comuni vicini ... fanpage.it

Esplosione di un’autobotte all’autogrill di Teano sull’A1: evacuata la struttura, traffico paralizzato - Esplosione di un'autobotte sull'A1 a Teano Ovest: tratto chiuso, autogrill evacuato e lunghe code per traffico bloccato. notizie.it

Autobotte esplode in Autogrill, autostrada in tilt: i video - Il mezzo era una cisterna di carburante e stava per entrare nell'area di servizio: il personale si è messo in salvo appena in tempo. today.it

Esplode autobotte sull'A1 a Teano, code di 5 chilometri - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.