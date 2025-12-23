Istat Schifani | La Sicilia continua a guidare la crescita del Paese

“I nuovi dati Istat confermano che la Sicilia cresce più del resto d’Italia. Con un Pil del 2024 in aumento dell’1,8%, la nostra Regione si colloca al primo posto a livello nazionale e continua a trainare la crescita del Mezzogiorno e del Paese”. Lo ha detto il presidente della Regione Siciliana. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

