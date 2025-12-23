Istat | in calo import da Paesi extra-Ue

A novembre, secondo i dati Istat, le importazioni dall'estero extra-Ue sono diminuite del 7,4%, mentre le esportazioni sono rimaste stabili rispetto allo stesso mese dell'anno precedente. Questa situazione riflette una lieve flessione nelle relazioni commerciali con i paesi al di fuori dell'Unione Europea, mentre il saldo delle esportazioni si mantiene stabile. I dati offrono un quadro aggiornato dell'andamento del commercio internazionale italiano nel periodo analizzato.

11.16 Nel mese di novembre l'Istat stima l' import extra-Ue in calo del 7,4% e l' export stazionario, rispetto a novembre 2024. Su base annua, l'import arriva a calare dell'11,3% e l'export del 3,3%. Le importazioni da Paesi Opec segnano -34,6% annuo. In calo gli acquisti da Svizzera (-14,1%), Regno Unito(-12,6%), Usa (-8,2%),Turchia(-6,8%),Cina(-4,2%). Per l'export il peggior risultato è con la Turchia (-41,1%),. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

