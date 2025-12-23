Israele inasprisce le restrizioni sulle organizzazioni umanitarie La denuncia di Msf | Sarà una catastrofe per Gaza
Israele ha rafforzato le restrizioni alle organizzazioni umanitarie operanti a Gaza e in Cisgiordania, mettendo a rischio le attività di molte ONG, tra cui Medici senza Frontiere. Dopo quasi 40 anni di presenza, l’ong potrebbe dover abbandonare i territori, compromettendo l’assistenza sanitaria ai palestinesi. Questa situazione solleva preoccupazioni sulla possibilità di mantenere l’aiuto umanitario in una regione già fragile.
Dopo quasi 40 anni di attività, Medici senza Frontiere rischia di lasciare Gaza e la Cisgiordania. La ong, che fornisce principalmente assistenza sanitaria ai palestinesi, non sarebbe l'unica: almeno una decina di organizzazioni umanitarie rischiano di non poter più operare nei territori. 🔗 Leggi su Today.it
Leggi anche: Gaza, Onu denuncia: "Nella Striscia nessun luogo è sicuro, nemmeno le 'zone umanitarie' nel sud, sono tutti luoghi di morte"
Leggi anche: Gaza, Msf: nostri progetti a rischio con nuove regole israeliane sulle ong
Accordo Israele-Hamas: Cini (Ong), “l’Italia sostenga concretamente il processo di pace. Garantire aiuti umanitari senza restrizioni” - Il Cini, Coordinamento italiano Ong internazionali – accoglie con “grande sollievo e speranza” l’attuazione dell’accordo raggiunto sulla prima fase del piano di pace nella Striscia di Gaza, che ... agensir.it
Gaza, l’Ue sollecita Israele a rimuovere le restrizioni sugli aiuti umanitari - Israele afferma che la riduzione degli aiuti è la risposta alla presunta violazione dell'accordo di tregua da parte di Hamas, che avrebbe restituito troppo lentamente i corpi degli ostaggi israeliani ... it.euronews.com
Da quando c'è stato l'inizio del fantomatico "cessate il fuoco", lo Stato terrorista di israele ha occupato stabilmente oltre il 53% della Striscia di Gaza. In poche parole, oggi la Striscia di Gaza è più piccola di oltre la metà. In questo spazio occupato, i terroristi isra - facebook.com facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.