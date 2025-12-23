Israele inasprisce le restrizioni alle organizzazioni umanitarie La denuncia di Msf | Sarà una catastrofe per Gaza
Israele ha annunciato un inasprimento delle restrizioni alle organizzazioni umanitarie operanti a Gaza e in Cisgiordania. Medici senza Frontiere, che da quasi 40 anni fornisce assistenza sanitaria ai palestinesi, ha avvertito che questa misura potrebbe compromettere gravemente le attività umanitarie. Potrebbero essere coinvolte una decina di organizzazioni, con conseguenze significative per l’assistenza nei territori interessati.
Dopo quasi 40 anni di attività, Medici senza Frontiere rischia di lasciare Gaza e la Cisgiordania. La ong, che fornisce principalmente assistenza sanitaria ai palestinesi, non sarebbe l'unica: almeno una decina di organizzazioni umanitarie rischiano di non poter più operare nei territori.
