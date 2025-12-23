Una vera democrazia non si misura solo attraverso lo svolgimento di elezioni libere e regolari, ma richiede un insieme di pilastri fondamentali: la libertà di espressione, l’indipendenza dei media, il rispetto dello stato di diritto, la protezione delle minoranze, la separazione dei poteri e numerosi altri indicatori che garantiscono un sistema pluralista e aperto al dibattito. Quando questi elementi iniziano a erodersi, anche in presenza di elezioni, il Paese rischia di scivolare verso forme di governo più autoritarie o illiberali. Per quanto concerne Israele, un segnale preoccupante si era registrato, la scorsa primavera, con la pubblicazione dell’ultimo World Press Freedom Index 2025 pubblicato da Reporters Without Borders (RSF). 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Israele estende la “legge Al Jazeera”: ora il governo può chiudere media stranieri anche senza tribunale

Leggi anche: Rottamazione quinquies anche per chi è in regola con la quater: Fdi estende la platea nella legge di Bilancio

La Knesset di Israele vota il primo sì alla legge per chiudere i media stranieri - La Knesset, il Parlamento israeliano, ha dato il primo via libera a un'altra controversa misura, dopo quella che introduce la pena di morte per i terroristi. huffingtonpost.it

Israele, Netanyahu ordina stop iter legge su annessione Cisgiordania. Trump: "Andrò a Gaza" - Il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, ha ordinato al governo di fermare l'iter della legge sull'annessione della Cisgiordania fino a nuove disposizioni. adnkronos.com

Ruotolo (Pd), 'in Israele una legge contro i media stranieri' - "La decisione della Knesset di approvare in prima lettura una legge che consente al governo di chiudere testate giornalistiche straniere senza il controllo di un tribunale è un grave passo indietro ... ansa.it

La definizione di antisemitismo adottata dall’International Holocaust Remembrance Alliance si estende alle critiche delle politiche di occupazione della Palestina da parte di Israele. È un’opzione errata, pericolosa, di chiara matrice politica, che viola la libertà - facebook.com facebook

Il parlamento israeliano ha approvato un disegno di legge che permettere di chiudere i media stranieri in Israele, senza essere vincolata allo stato di emergenza. Con 22 voti favorevoli e 10 contrari, la Knesset ha dato il via libera a un provvedimento che esten x.com