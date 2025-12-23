Israele annuncia la chiusura di un’emittente radiofonica La libertà di informazione di nuovo sotto attacco

Il governo israeliano ha annunciato la chiusura di Galei Zahal (GLZ), la storica emittente radiofonica gestita dall’esercito. Questa decisione solleva preoccupazioni sulla libertà di informazione nel paese, evidenziando come le restrizioni sui mezzi di comunicazione continuino a rappresentare un tema di attualità e di dibattito pubblico.

Il governo israeliano ha ufficialmente deciso di chiudere Galei Zahal (GLZ), la storica emittente radiofonica controllata dall’esercito. GLZ è una delle stazioni più conosciute a Israele, fondata nel 1950. La sua peculiarità è che, pur essendo sotto la protezione militare, beneficia di indipendenza editoriale. Al suo interno, infatti, lavorano sia civili che soldati, proponendo una programmazione giornalistica molto varia. Annientamento del pluralismo di idee. Katz, il ministro della difesa israeliano, ha accusato l’emittente di trasmettere contenuti politici in contrasto con i valori delle forze armate, proponendone così la chiusura. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

