Isee dal 1° gennaio 2026 cambia quasi tutto | prima casa fuori dal calcolo a Palermo
Dal 1° gennaio 2026, l'Isee subirà importanti modifiche, con alcune novità che interessano specifici nuclei familiari. In particolare, le famiglie numerose e i residenti nei capoluoghi delle città metropolitane, tra cui Palermo, potranno beneficiare di nuove esclusioni dal calcolo. Questi cambiamenti sono stati introdotti dalla legge di bilancio e mirano a favorire determinate categorie di cittadini. È importante conoscere le novità per una corretta gestione delle pratiche e delle agevolazioni.
L'Isee cambia ancora. E a beneficiare delle novità, inserite nella legge di bilancio, saranno le famiglie numerose e "i nuclei familiari residenti nei comuni capoluogo delle città metropolitane", come Palermo (le altre realtà sono Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Napoli. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
