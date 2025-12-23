Isee dal 1° gennaio 2026 cambia quasi tutto | le città che danno diritto al bonus sulla casa

La rivoluzione dell'Isee: dal 2026 si cambia su prima casa e scala di equivalenza - Le abitazioni principali verranno escluse fino a un valore catastale di 91. today.it

Assegno Unico 2026: perché molte famiglie potrebbero ricevere qualche euro in più al mese (e da cosa dipende davvero) - Dal 2026 l'assegno unico aumenta: prima casa fuori dall'Isee, soglie più alte per famiglie in città metropolitane e rivalutazione degli importi. nostrofiglio.it

: ` Rinnova il tuo modello ISEE dal 2 gennaio 2026 per accedere ad una serie di , come: - Assegno di Inclusione (ADI); - Supporto Formazione Lavoro (SFL); - Assegno - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.