Isee 2026 cosa cambia rispetto a prima | tutte le novità

L’introduzione delle novità nell’Isee 2026 segna un aggiornamento importante delle regole di accesso a bonus e prestazioni sociali. La Manovra 2026 modifica alcuni parametri e criteri, influendo sui requisiti necessari per usufruire di queste agevolazioni. In questa guida, analizzeremo le principali differenze rispetto alle versioni precedenti, offrendo un quadro chiaro e aggiornato delle nuove disposizioni.

Il dossier Isee entra nella Manovra con l’obiettivo di ritoccare le regole che, più di altre, determinano l’accesso a bonus e prestazioni sociali. Rispetto all’impianto attuale, le novità in discussione puntano su tre cambiamenti chiave: un aumento del peso attribuito ai figli a carico nelle scale di equivalenza (con effetti soprattutto sui nuclei numerosi), un possibile innalzamento della soglia di esclusione della prima casa dal calcolo Isee da 91.500 a 120mila euro limitato ai residenti nelle città metropolitane, e una spinta sull’Isee precompilato grazie all’ampliamento delle banche dati (Anagrafe nazionale e pubblico registro automobilistico) e alla priorità d’uso anche tramite Caf. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

