Irpef pensioni affitti brevi Tfr bonus casa | tutte le misure della manovra | Giorgetti | Fatto cose che sembravano impossibili

La legge di bilancio 2026 introduce numerose novità fiscali e sociali, tra cui modifiche all’Irpef, nuove disposizioni sulle pensioni, regolamentazioni sugli affitti brevi, il trattamento di fine rapporto (Tfr) e il bonus casa. Le misure mirano a rispondere alle esigenze dei cittadini e a favorire un equilibrio tra sostenibilità fiscale e stimolo alla ripresa economica. Ecco un quadro delle principali novità previste dalla legge.

