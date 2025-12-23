Irpef pensioni affitti brevi Tfr bonus casa | tutte le misure della manovra | Giorgetti | Fatto cose che sembravano impossibili
La legge di bilancio 2026 introduce numerose novità fiscali e sociali, tra cui modifiche all’Irpef, nuove disposizioni sulle pensioni, regolamentazioni sugli affitti brevi, il trattamento di fine rapporto (Tfr) e il bonus casa. Le misure mirano a rispondere alle esigenze dei cittadini e a favorire un equilibrio tra sostenibilità fiscale e stimolo alla ripresa economica. Ecco un quadro delle principali novità previste dalla legge.
Le novità sono molte, dalla stretta sulle pensioni fino alla rottamazione quinquies per le cartelle fino al 2023: ecco cosa ci sarà nella legge di bilancio 2026. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
Leggi anche: Manovra, via libera del Senato. Giorgetti: «Fatto cose che sembravano impossibili» | Imposte | salari | condono: tutte le misure
Leggi anche: Manovra: il via libera del Senato, ora passa alla Camera. Giorgetti: «Abbiamo fatto cose che sembravano impossibili» | Imposte | salari | condono: tutte le misure
Manovra, le misure per le famiglie: taglio dell'Irpef, bonus e affitti brevi, le novità; Via libera della Commissione bilancio alla Manovra, relatore in Aula lunedì. Voto finale martedì; Manovra, il testo arriva al Senato: al via l’esame su Irpef, pensioni, imprese, affitti e bonus; Legge di Bilancio 2025: tutte le novità su tasse, pensioni, famiglia e investimenti per imprese e cultura.
Irpef, pensioni, affitti brevi, Tfr, bonus casa, scuola: cosa c’è nella manovra 2026, tutte le misure - Le novità sono molte, dalla stretta sulle pensioni fino alla rottamazione quinquies per le cartelle fino al 2023: ecco cosa ci sarà nella legge di bilancio 2026 ... msn.com
Stipendi, affitti brevi, Irpef, tasse, libri scolastici: le misure (e le novità) della manovra da 23 miliardi - Tra correzioni dell’ultima ora, passi indietro politici e nuovi equilibri finanziari, la legge di Bilancio arriva al traguardo dopo un iter definito dallo stesso ministro ... msn.com
Manovra 2026 al via l’esame al Senato: tutte le misure della Legge di Bilancio - Taglio Irpef, rottamazione cartelle, novità su pensioni, Tfr, Isee, affitti brevi e bonus per libri e scuole paritarie. panorama.it
Irpef, pensioni, affitti brevi, Tfr, bonus casa: tutte le misure della manovra | Giorgetti: «Fatto cose che sembravano impossibili» x.com
Battute finali per la manovra 2026 con il voto parlamentare. Novità in arrivo su pensioni, Irpef, nuovi bonus e tasse nella manovra finanziaria del governo Meloni. Il governo ieri ha... Leggi tutto - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.