Io sto con Alfonso Signorini | la difesa di un gladiatore mediatico nell’arena di Corona

La guerra di Falsissimo, gli indagati, gli avvocati, e perché chi semina vento potrebbe raccogliere un uragano L'Italia dello spettacolo vive un nuovo atto di un dramma rocambolesco: Alfonso Signorini, faraone televisivo del Grande Fratello Vip, si ritrova al centro di accuse dal gusto hard. Helena Prestes dopo le accuse di Fabrizio Corona: "Io sto con Alfonso Signorini"; 'Sistema Signorini', Davide Donadei minacciato dopo le rivelazioni: "Pubblicate, non ho nulla da nascondere"; Grande Fratello, Helena Prestes rompe il silenzio sul caso Signorini: Una carriera non si cancella così; Corona, il VIDEO della puntata di Falsissimo dedicata allo scandalo Signorini, i messaggi a Medugno: Mi piace stare sotto - VIDEO. Caso Signorini, in corso l'interrogatorio di Corona in Procura: al vaglio degli inquirenti altre foto e video non ancora mandati in onda su Falsissimo - Corona arriva in ritardo in Procura: "Farò conferenza stampa".

Falsissimo, Antonio Medugno racconta cosa gli avrebbe chiesto Alfonso Signorini: “Baci, regali e notte insieme” - Antonio Medugno ha rivelato a distanza di anni cosa sarebbe successo con Alfonso Signorini prima di entrare al Grande Fratello Vip. mondotv24.it

“Vi dico io di Alfonso Signorini” Anche Vladimir Luxuria rompe il silenzio e svela la sua verità - Vladimir Luxuria invita a riflettere sull'odio online e l'importanza di un giudizio giusto. bigodino.it

Nella nuova puntata di Falsissimo, Antonio Medugno ha accusato Alfonso Signorini di presunta violenza sessuale e tentata estorsione: ecco cosa sarebbe emerso dal racconto del modello, tra dichiarazioni, chiarimenti e sviluppi giudiziari ancora da verificare - facebook.com facebook

Fabrizio Corona provoca Alfonso Signorini: “Dopo la puntata chi sarà il vero indagato” x.com

