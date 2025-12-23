Io sono il mio corpo – Diagnosi della composizione corporea

La diagnosi della composizione corporea permette di valutare con precisione la quantità di muscolo, grasso e acqua presenti nel corpo. Spesso, si tende a dare troppo peso al semplice peso corporeo o alla percentuale di grasso, trascurando altri aspetti importanti per la salute e il benessere. Comprendere la composizione corporea aiuta a sviluppare un approccio più equilibrato e personalizzato alla cura del proprio corpo.

Abbiamo attribuito per troppo tempo un valore eccessivo al peso corporeo, concentrandoci soprattutto sul grasso corporeo. Il peso, però, esiste solo per effetto della gravità terrestre: nello spazio il corpo umano non ha peso, ma mantiene comunque la sua massa. Ogni corpo umano è composto da due componenti fondamentali: MASSA LIQUIDA. MASSA SOLIDA. Questa composizione raggiunge il suo equilibrio ideale tra i 25 e i 30 anni di età. La Massa Liquida La massa liquida è costituita dall’ acqua corporea totale, che comprende: Acqua intracellulare: contenuta all’interno di tutte le cellule. Acqua extracellulare: presente nella matrice extracellulare, nel tessuto connettivo, nel sangue e nella linfa. 🔗 Leggi su Lortica.it

