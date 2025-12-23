Io sono Farah replica puntate del 23 dicembre in streaming | Video Mediaset

Doppio appuntamento oggi – martedì 23 dicembre – con la soap turca Io sono Farah. Ecco i video Mediaset per rivedere gli episodi in replica streaming. Mehmet si ritira dal caso relativo all’omicidio di Alperen. Farah e Tahir portano Kerim in ospedale per una visita di controllo. Farah ha scoperto che Gonul e Kaan vogliono sposarsi in segreto e ne parla con Tahir, che organizza un incontro tra loro due nel locale. Ma Bekir rovina la serata. . 🔗 Leggi su Superguidatv.it

