Un episodio avvenuto alla fermata dell’autobus ha coinvolto una ragazza di 19 anni, di origine filippina, vittima di un’aggressione da parte di un uomo. Le urla e l’intervento dei passanti hanno contribuito a interrompere l’atto violento. Questa vicenda evidenzia l’importanza della solidarietà pubblica e della tutela delle persone in situazioni di pericolo.

di Nicola Palma e Marianna Vazzana Sola, alla fermata dell’autobus, di sera. All’improvviso la ragazza, diciannovenne di origine filippina, ha visto avvicinarsi un uomo. "Ha allungato il braccio e mi ha messo la mano tra le gambe, sopra i pantaloni della tuta, facendomi male. Io ero paralizzata dalla paura e sconvolta. Appena mi sono ripresa ho urlato “Non mi devi toccare“!". Succedeva giovedì 13 novembre alle 22.30 in via Farini all’altezza di viale Stelvio. La vittima è stata subito soccorsa dai titolari di un negozio di alimentari, due fratelli originari dello Sri Lanka, e da quattro ragazzi arabi che si sono avvicinati facendo desistere l’aggressore e inseguendolo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - "Io, aggredita dal violentatore". Le urla e l’intervento dei passanti

