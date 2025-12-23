Intesa Arsenale-Simest al via Dream of the Desert | 72 mln € per il primo treno ultra-lusso italiano in Arabia

Intesa Arsenale e Simest avvia il progetto Dream of the Desert, un treno ultra-lusso italiano in Arabia Saudita. Con un investimento di 72 milioni di euro, questa iniziativa rappresenta il primo train cruise di fascia alta nel paese e segna l’ingresso del Gruppo Arsenale nel mercato mediorientale. L’accordo strategico mira a rafforzare la presenza italiana nel settore del turismo di lusso e delle infrastrutture di alta gamma.

Arsenale annuncia "un accordo strategico con Simest ( Gruppo Cassa Depositi e Prestiti ) per Dream of the Desert, il primo ultra-luxury train cruise italiano in Arabia Saudita, che segna l'ingresso del Gruppo nel mercato mediorientale". L'operazione prevede un investimento equity congiunto pari a 37 milioni di euro da parte di Arsenale e Simest e un finanziamento di 35 milioni di euro erogato dal Tourism Development Fund saudita. Il progetto, nato a seguito dell'accordo siglato da Arsenale con Saudi Arabia Railways per l'utilizzo della rete ferroviaria nazionale, prevede l'intervento di Simest per 15 milioni di euro attraverso la Sezione Infrastrutture del Fondo 39481, il plafond – gestito in convenzione con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale – dedicato alle imprese italiane attive nelle grandi commesse estere che valorizzano la filiera nazionale.

