Intervista a Gegè Telesforo | Quelli della notte ha segnato un nuovo modo di fare televisione La musica di oggi non mi emoziona manca la melodia

In questa intervista, Gegè Telesforo riflette sul cambiamento della televisione con “Quelli della notte” e commenta sulla musica attuale, sottolineando la mancanza di melodia. A dieci anni dalla prima pubblicazione, viene presentata la versione rimasterizzata di “Fun Slow Ride”, l’album del vocalist e polistrumentista, offrendo un'occasione per approfondire la sua carriera e le sue opinioni sul panorama musicale contemporaneo.

A distanza di dieci anni dalla prima pubblicazione, in Italia è uscita la versione rimasterizzata di “Fun Slow Ride”, l’album del vocalist e polistrumentista Gegè Telesforo. L’album vede la partecipazione di oltre venti musicisti e cantanti di talento della nuova generazione, tra cui spiccano nomi come  Alan Hampton,  Joanna Teters,  Sachal Vasandani,  Moses   Patrou,  Ainè,  Greta Panettieri,  Ameen Saleem,  Max Ionata,  Alfonso Deidda  e  Pasquale Strizz i, oltre alla partecipazione di  Ben Sidran  come autore e voce narrante in Let The Children. Noi di SuperGuida TV abbiamo intervistato in esclusiva Gegè Telesforo. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

