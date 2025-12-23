Intervista a Domenico Romeo premiato per il suo nuovo romanzo Odio Innocente
In questa intervista, incontriamo Domenico Romeo, criminologo reggino e autore del romanzo “Odio Innocente”. Edito da Armando Editore, il libro ha ricevuto il riconoscimento all’XI edizione del Premio Nazionale Letterario Caffè delle Arti, tenutosi a Roma. Un’occasione per approfondire il suo percorso letterario e il significato di questo riconoscimento, in un contesto che riunisce autori e operatori culturali da tutta Italia.
Il romanzo Odio Innocente, edito da Armando Editore, del criminologo reggino Domenico Romeo, è stato premiato all’XI edizione del Premio Nazionale Letterario Caffè delle Arti, manifestazione che si è svolta a Roma e che ogni anno ha riunito autori, editori e operatori culturali da tutta Italia. La cerimonia di premiazione si è tenuta sabato 29 novembre, presso il Centro Congressi “I Cavour” della Capitale. La giuria, dopo aver valutato oltre 700 opere pubblicate tra il 2024 e il 2025 e al termine di un anno di attento lavoro di selezione, ha individuato i libri vincitori per categoria, attribuendo a Odio Innocente un importante riconoscimento letterario. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com
