Il Consiglio comunale di ieri, svoltosi al Palazzo dei Capitani, si è aperto con un minuto di silenzio in memoria di Pasquale Allevi. Tra i punti all’ordine del giorno, spicca il progetto di intervento per l’installazione di una gru, previsto in due mesi. La riunione ha rappresentato un momento di confronto sulle attività in corso e le future iniziative della comunità locale.

Si è aperto con un minuto di raccoglimento in memoria di Pasquale Allevi l’ultimo Consiglio comunale del 2025, che si è svolto ieri al Palazzo dei Capitani. Subito dopo, il sindaco Marco Fioravanti, collegato da remoto, ha fornito pubblicamente una serie di aggiornamenti, soffermandosi in modo particolare sui cantieri del centro storico e sui progetti legati alla riqualificazione urbana. Grande attenzione è stata riservata ai lavori di Piazza Arringo, per i quali l’amministrazione ha confermato l’avvio della cantierizzazione, come anticipato dal Carlino nei giorni scorsi, per il 20 gennaio. Fioravanti ha spiegato che l’intervento partirà con lo smantellamento della pavimentazione in pietra, assicurando che si cercherà di limitare il più possibile i disagi per cittadini, attività commerciali e visitatori. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Intervento a Palazzo dei Capitani: due mesi solo per montare la gru

Leggi anche: Torre in sicurezza. Palazzo dei Capitani, vinta la gara d’appalto. Ora partono i lavori

Leggi anche: Consiglio comunale. Lavori in piazza Arringo e a Palazzo dei Capitani. L’assise va a San Filippo

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Intervento a Palazzo dei Capitani: due mesi solo per montare la gru; Il 2026 dei cantieri ad Ascoli: si comincia con piazza Arringo e Palazzo dei Capitani; Consiglio comunale sull’Hp: Crisi in molti settori industriali. Siamo determinati a superarla; Piazza Arringo, c’è la data: il 19 gennaio il via ai lavori.

Il 2026 dei cantieri ad Ascoli: si comincia con piazza Arringo e Palazzo dei Capitani - ASCOLI La città si appresta ad entrare nell’anno, il 2026, che aprirà il percorso per restituire lustro alle zone e agli edifici ... msn.com