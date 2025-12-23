Bellaria Igea Marina interviene con interventi anti-allagamento nei sottopassi, a seguito delle criticità riscontrate durante l’estate. L’obiettivo è garantire maggiore sicurezza e funzionalità, prevenendo eventuali allagamenti e migliorando la fruibilità delle aree interessate. Questi lavori rappresentano un passo importante per rafforzare la resilienza del territorio e assicurare condizioni più sicure per cittadini e visitatori.

A mesi di distanza dalle criticità emerse durante l’estate, Bellaria Igea Marina interviene per rafforzare la sicurezza dei propri sottopassi. Con una determina approvata nei giorni scorsi, il Comune ha disposto verifiche tecniche e interventi di manutenzione e potenziamento dei sistemi di rilevazione dei livelli idrometrici e della segnaletica semaforica automatica che, in caso di allagamento, deve impedire il transito dei veicoli. Gli interventi riguarderanno tutti e quattro i sottopassi cittadini: via Pertini, via Italico, via del Bragozzo e via dei Saraceni, infrastrutture strategiche per la viabilità urbana, soprattutto in occasione di eventi meteorologici intensi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Interventi anti-allagamento nei sottopassi

