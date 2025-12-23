Interruzioni di gravidanza Nell’unico ospedale attivo uno spazio agli antiabortisti

Nell’unico ospedale pubblico della provincia di Como che offre servizi di interruzione volontaria di gravidanza, è stato allestito uno spazio dedicato agli antiabortisti. Questa presenza solleva questioni sulla libertà di scelta delle donne e sul rispetto delle diverse opinioni. La situazione evidenzia l’importanza di garantire un accesso libero e sicuro a servizi sanitari fondamentali, nel rispetto dei principi di pluralismo e tutela dei diritti individuali.

Antiabortisti nell'unico ospedale pubblico in provincia di Como dove vengono garantire le interruzioni di gravidanza volontarie. I sindacalisti della Cgil e gli attivisti di alcune associazioni però non ci stanno e presentano ricorso ai giudici del Tar per difenedere il diritto delle donne di sottoporsi liberamente all'aborto. I manager della sanità pubblica lariana hanno riservato uno spazio agli antiabortisti all'interno del Sant'Antonio Abate di Cantù, l'unico ospedale dell'Asst Lariana in cui vengono effettuate le interruzioni volontarie di gravidanza, che nel Comasco sono circa 400 all'anno e in costante diminuzione.

