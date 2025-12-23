Una settimana che filava via liscia, un avversario che sale come una montagna, poi una notizia medica che cambia l’umore dello spogliatoio: è il calcio, fragile e feroce nel giro di una mattina. La vigilia di Inter–Atalanta. La vigilia di Inter–Atalanta non è mai banale. Gasperini porta ritmo, duelli, pressione alta. Simone Inzaghi, come sempre, pretende ordine nella prima uscita, pausa giusta, verticalità nei tempi giusti. È la solita partita a scacchi, solo che la scacchiera, a volte, perde un pezzo proprio quando stai provando lo schema definitivo. Aggiornamento medico. Nelle ore in cui i tifosi contano le rotazioni e il minutaggio, arriva un aggiornamento medico. 🔗 Leggi su Serieanews.com

© Serieanews.com - Inter, tegola a pochi giorni dall’Atalanta: la nota ufficiale

