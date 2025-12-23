Il Natale ha portato in casa Inter un regalo poco gradito: Ange Yoan Bonny si è infatti infortunato nel corso dell’allenamento della mattinata di ieri 22 dicembre andando ad aggiungersi ai problemi accusati da Dumfries e Francesco Acerbi. Questa mattina il giocatore si è sottoposto agli esami strumentali proprio per scoprire l’entità del problema. Gli esami hanno evidenziato una leggera distorsione del ginocchio sinistro che, seppur leggera, lo costringerebbe a saltare l’ultima partita del 2025, ovvero quelle contro l’Atalanta. Anche quella contro il Bologna del 4 gennaio potrebbe essere a rischio. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

© Forzainter.eu - Inter, si infortuna Bonny: il comunicato del club

