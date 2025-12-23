Inter Muharemovic per De Vrij | c’è la Juve di mezzo e il prezzo si impenna | CMIT
L'Inter valuta il trasferimento di Muharemovic dal Sassuolo, con la Juventus che potrebbe influenzare il prezzo. La possibile operazione potrebbe portare a cambiamenti nel reparto difensivo a gennaio, con attenzione anche alla posizione di De Vrij. Marotta e Ausilio monitorano attentamente la situazione, considerando un rinforzo che vada oltre la semplice copertura sulla fascia destra. Un intervento mirato per rafforzare la rosa in vista della seconda parte della stagione.
Potrebbero esserci degli scossoni a gennaio nel reparto difensivo del club nerazzurro: gli occhi di Marotta e Ausilio sul bosniaco in forza al Sassuolo Non solo un rinforzo sulla destra per ovviare all’assenza prolungata di un titolarissimo come Dumfries. L’ Inter è alle prese inoltre con il ‘mal di pancia’ del connazionale De Vrij e potrebbe intervenire sul mercato anche in difesa in caso di separazione a gennaio con l’olandese. Tarik Muharemovic (Ansa) – Calciomercato.it Antenne ben dritte in Viale della Liberazione, con l’ex centrale della Lazio utilizzato col contagocce da Chivu nell’ultimo periodo e che ne mette in dubbio la convocazione per il Mondiale con la sua Nazionale. 🔗 Leggi su Calciomercato.it
