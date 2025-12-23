Inter la festa di Natale della Curva Nord all’insegna della solidarietà

Questa sera, la Curva Nord dell'Inter si riunisce al Baretto per la festa di Natale, promossa dal Secondo Anello Verde. L’evento, annunciato sui canali social dei tifosi, rappresenta un momento di condivisione e solidarietà tra i sostenitori nerazzurri, nel rispetto della tradizione natalizia e dello spirito di appartenenza alla comunità interista.

Il Natale dei tifosi dell' Inter: questa sera la Curva Nord nerazzurra festeggia al Baretto. Il post del Secondo Anello Verde L'evento è stato reso noto nei giorni direttamente dal Secondo Anello Verde sulla propria pagina Instagram.

