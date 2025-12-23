Inter il futuro di Frattesi è segnato | le condizioni per l’addio a gennaio e il possibile incastro a centrocampo

Il futuro di Davide Frattesi all’Inter appare ormai segnato. Sono state definite le condizioni per una possibile cessione a gennaio, con attenzione alle opportunità di mercato e alle strategie di rafforzamento del centrocampo. La situazione del calciatore e le dinamiche della squadra saranno determinanti per le prossime decisioni, che potrebbero portare a un cambiamento significativo nella rosa nerazzurra.

Frattesi verso l’uscita dall’Inter: fissate le condizioni per gennaio, occhi puntati sulle mosse a centrocampo Il futuro di Davide Frattesi sembra ormai scritto lontano da Milano. Come riportato dal Corriere dello Sport, il rapporto tra il centrocampista della Nazionale e l’Inter è destinato a chiudersi definitivamente. La situazione dell’ex Sassuolo, che continua a faticare a . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Inter, il futuro di Frattesi è segnato: le condizioni per l’addio a gennaio e il possibile incastro a centrocampo Leggi anche: Frattesi Inter, strada tracciata per il suo futuro: le condizioni per l’addio a gennaio! Attenzione all’incastro a centrocampo Leggi anche: Inter, il centrocampo non decolla: ombre sui nuovi e un addio possibile a gennaio La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Frattesi Juve il centrocampista è il preferito di Spalletti | Napoli Roma e Newcastle sullo sfondo La richiesta dell’Inter è alta | le cifre; Frattesi Inter, l'ombra della Juve e l'incognita Mondiale come assist per i bianconeri: quale futuro per il centrocampista?; Frattesi via dall'Inter? La Juve resiste ma occhio a...; Frattesi verso l’addio a gennaio? Le ultime da Matteo Moretto sul futuro del centrocampista nerazzurro. Inter, il futuro di Frattesi è segnato: le condizioni per l’addio a gennaio e il possibile incastro a centrocampo - Frattesi verso l’uscita dall’Inter: fissate le condizioni per gennaio, occhi puntati sulle mosse a centrocampo Il futuro di Davide Frattesi sembra ormai scritto lontano da Milano. calcionews24.com

Frattesi, rottura totale con l’Inter e un futuro lontano da Milano. La situazione attuale dei nerazzurri - La situazione attuale sul centrocampista Il futuro di Davide Frattesi all’Inter appare sempre più lontano dai colori nerazzurri e l’ipo ... calcionews24.com

MERCATO - Frattesi-Inter ai titoli di coda? Per i bookie si gioca a 2,50 l’addio a gennaio - Solo una presenza da titolare e altre sette apparizioni dalla panchina: ecco i numeri di Davide Frattesi in questa Serie A, sempre più ai margini del progetto Inter. napolimagazine.com

#Akinsanmiro: "Mi piacerebbe tornare all' #Inter, ma non so cosa mi riserverà il futuro. #Calhanoglu il mio giocatore preferito" x.com

Nonostante un'ottima prestazione in Supercoppa contro il Bologna, il futuro di Martinez con la maglia dell'Inter è tutt'altro che certo. - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.