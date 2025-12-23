L’Inter valuta le possibili scelte di mercato, tra cui quella di Davide Frattesi, mentre la Juventus osserva con attenzione. Dopo la sconfitta ai rigori contro il Bologna in Supercoppa Italiana, i nerazzurri cercano di risollevarsi e rafforzare la rosa. La situazione rimane sotto osservazione, con gli occhi puntati sulle mosse che potrebbero definire il futuro delle due squadre nel prossimo calciomercato.

Reduce dalla sconfitta ai rigori in semifinale di Supercoppa Italiana con il Bologna, l’Inter vuole rialzare la testa. I nerazzurri devono lasciarsi alle spalle la debacle patita con i felsinei, l’ennesima di un 2025 ricco di delusioni dal punto di vista dei trofei. L’obiettivo è quello di mettere in cascina gli ultimi 3 punti di quest’anno, rimanendo davanti a tutte le inseguitrici nella lotta Scudetto. La prossima gara è quella con l’Atalanta, in programma domenica 28 dicembre alle 20:45 al Gewiss Stadium. Una gara estremamente delicata, contro un cliente ostico e in forma smagliante. Al tempo stesso, però, la dirigenza starebbe riflettendo sul calciomercato invernale. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

Inter, Frattesi alla porta: la Juventus rimane in agguato

