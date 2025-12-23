Inter de Vrij resta in bilico | Ausilio punta il sostituto

L’Inter si trova ad affrontare un momento di incertezza riguardo al futuro di Stefan de Vrij, con la società che valuta possibili alternative. La partita di Supercoppa Italiana ha evidenziato alcune criticità che spingono il club a pianificare con attenzione le prossime mosse. Ausilio, dirigente nerazzurro, sta valutando diverse opzioni per rafforzare la linea difensiva, mantenendo alta l’attenzione sulle decisioni future.

La settimana è appena cominciata e per l’Inter è tempo di guardare avanti, dopo la sconfitta patita in semifinale di Supercoppa Italiana per mano del Bologna. L’obiettivo è quello di rialzare la testa, rimanendo a stretto contatto con la parte alta della classifica di Serie A. I nerazzurri vogliono confermarsi in cima alla graduatoria, davanti a tutte le inseguitrici e con una partita in meno. La prossima gara è quella con l’Atalanta, in programma domenica 28 dicembre alle ore 20:45 al Gewiss Stadium. Al tempo stesso, però, la dirigenza starebbe delineando il piano da seguire nella prossima sessione di calciomercato. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

