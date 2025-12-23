Insulti e violenza sui muri Torna l’odiatore seriale

Da mesi, un individuo anonimo si dedica a imbrattare i muri degli istituti scolastici con insulti e scritte offensive, rivolte a una studentessa minorenne. Questo comportamento, caratterizzato da violenza verbale e minacce, ha suscitato preoccupazione e sdegno nella comunità. La vicenda evidenzia la presenza di un fenomeno di odio che richiede attenzione e intervento per garantire la sicurezza e il rispetto nei luoghi di formazione.

E' tornato a seminare odio e risentimento, suscitando timore nella vittima e indignazione nell'opinione pubblica, l'ignoto writer che, da mesi, perseguita una studentessa minorenne con scritte volgari, offensive e minacciose, fatte sui muri degli istituti scolastici. L'ultimo episodio si è verificato ieri mattina: all'apertura dei cancelli, il personale della scuola ha scoperto numerose frasi vergate nottetempo con vernice spray rossa, la stessa già utilizzata nei precedenti attacchi del 26 settembre e del 6 ottobre. Ancora una volta, vittima designata è la stessa ragazza, indicata con nome, cognome e classe frequentata.

