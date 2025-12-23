Insonnia delle Feste? Ecco perché il cervello fatica a spegnersi

L'insonnia durante le festività è un problema comune che colpisce molte persone. Tra cambiamenti nelle abitudini e stress legato alle festività, il cervello fatica a trovare il giusto equilibrio per rilassarsi e “spegnersi” di notte. Comprendere le cause di questa difficoltà può aiutare a gestire meglio il sonno e a vivere le festività con maggiore serenità.

S uccede ogni anno, quasi senza eccezioni. Arrivano le Feste, il lavoro rallenta, gli impegni cambiano ritmo, eppure dormire bene diventa più difficile. Ci si addormenta tardi, ci si sveglia nel cuore della notte, il sonno sembra più leggero e meno ristoratore. Non è solo colpa delle cene abbondanti o degli orari sballati. Dal punto di vista psicologico e neurobiologico, durante le Feste il cervello fa più fatica a “spegnersi”. Senza sonno non c’è salute: 1 italiano su 4 soffre di insonnia X Un cervello più stimolato, non più rilassato. Anche se il Natale è associato all’idea di pausa, per il cervello è spesso il contrario. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Insonnia delle Feste? Ecco perché il cervello fatica a “spegnersi” Leggi anche: Il sonno delle Feste: perché il cervello fatica a “spegnersi” Leggi anche: Salute, 1 italiano su 10 colpito da fatica perenne, ecco perché cervello 'amplifica' sforzi La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Il sonno delle Feste | perché il cervello fatica a spegnersi. Buone Feste a Tutti!! Domenica 21 Dicembre aperti per voi!! #natale #nataleinfamiglia #natalesiavvicina #natalestaarrivando #natale2025staarrivando #natale - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.