Inquilino sfrattato urla tutta la notte l’incubo di una proprietaria | Mi ha sfondato la porta

Una proprietaria di Urbino racconta l’esperienza di un inquilino sfrattato che ha disturbato il quartiere, urlando tutta la notte e causando danni alla porta dell’appartamento. Un episodio che evidenzia le difficoltà legate alla gestione degli sfratti e alla sicurezza degli immobili. La situazione solleva interrogativi sulla tutela delle proprietà e sulla prevenzione di comportamenti problematici nelle aree residenziali studentesche.

Urbino, 23 dicembre 2025 – Urbino, l’incubo nel palazzo degli studenti: “Urla tutta la notte, ha sfondato la porta. E nessuno lo manda via”. “Dalle quattro del pomeriggio alle quattro di notte ha urlato senza sosta. Calci, pugni alla porta, insulti agli studenti. Me l’ha sfondata”. È quanto denunciato da una proprietaria di un immobile del centro storico ai Carabinieri di Urbino. Federico e i 150mila euro vinti a ‘Chi vuol essere milionario’: 4 figli e il lavoro come archivista I fatti accaduti in una palazzina di studenti. Accade in una palazzina abitata da studenti. Un uomo che ha superato la mezza età, ex inquilino, è rimasto nell’appartamento senza più alcun titolo, dopo la scadenza del contratto di locazione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

