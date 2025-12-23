Inps scatta la verifica esistenza in vita per le pensioni all’estero
L'Inps avvia una nuova stretta amministrativa sulle pensioni erogate all’estero: dal 20 marzo 2026 partirà infatti l’accertamento dell’esistenza in vita per una platea di pensionati residenti fuori dai confini nazionali. La misura, annunciata in una nota dell’Istituto, rientra nelle campagne periodiche di controllo che accompagnano i pagamenti internazionali e che, nella sostanza, condizionano la continuità dell’erogazione alla restituzione di un’attestazione formale entro tempi ben definiti. Le aree coinvolte e il calendario delle scadenze. A curare la spedizione delle richieste sarà Citibank N. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Pensionati all'estero, Al via l'accertamento dell'esistenza in vita 2026/2027.
