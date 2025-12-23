Inno nazionale Mattarella impone un divieto per decreto | cosa cambia

Decisione storica quella assunta dal Quirinale sull’Inno nazionale italiano: per la prima volta viene introdotta una modifica ufficiale che riguarda direttamente il testo e l’esecuzione del “Canto degli Italiani”. Il cambiamento è stato formalizzato con un decreto del Presidente della Repubblica e riguarda tutte le cerimonie istituzionali del Paese, con regole precise su come dovrà essere eseguito l’Inno. La norma è già entrata in vigore da alcuni giorni e ha colto di sorpresa molti italiani, soprattutto negli ambienti militari, dove l’inno viene eseguito più spesso. La decisione sta facendo discutere: c’è chi la considera un atto di rispetto verso la versione originale e chi invece la giudica una scelta inutile o troppo rigida. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.itImmagine generica

