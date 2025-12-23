Inno nazionale il Quirinale vieta il Sì dopo L' Italia chiamò
Il Quirinale ha emanato un decreto che vieta alle forze armate di pronunciare
Un decreto presidenziale impone alle forze armate di eliminare l'esclamazione che chiude il Canto degli Italiani. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Leggi anche: Nazionale: Fischi all’inno di Israele prima del match, cosa rischia l’Italia
Leggi anche: Atreju 2025, l'inno d'Italia e l'abbraccio con i ragazzi di Gioventù Nazionale della premier Meloni
Inno nazionale, il Quirinale vieta il Sì dopo L'Italia chiamò; Quirinale, cerimonia di consegna della bandiera agli atleti in partenza per i Giochi Olimpici; Sergio Mattarella e la modifica all’inno d’Italia: «Niente più “Sì” alla fine»; Mattarella ha ricevuto al Quirinale gli atleti italiani in partenza per i Giochi Olimpici.
Quirinale, cerimonia di consegna della bandiera agli atleti in partenza per i Giochi Olimpici - Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto al Quirinale gli atleti italiani in partenza per i Giochi Olimpici e Paralimpici di Milano- msn.com
Quirinale, l'arrivo di Papa Leone XIV. Il saluto di benvenuto di Mattarella e poi gli onori militari - Ricevuti gli onori militari, e dopo l'esecuzione dell'inno nazionale italiano, il Capo dello Stato e il ... repubblica.it
Al via al Senato il tradizionale concerto di Natale, aperto dall'inno nazionale, con il aula l'orchestra e il coro del Teatro San Carlo di Napoli e Claudio Baglioni. Nei primi banchi il presidente della Repubblica Sergio Mattarella - accolto da un lungo applauso al s - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.