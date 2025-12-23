Il Quirinale ha emanato un decreto che vieta alle forze armate di pronunciare

Un decreto presidenziale impone alle forze armate di eliminare l'esclamazione che chiude il Canto degli Italiani. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Inno nazionale, il Quirinale vieta il "Sì" dopo "L'Italia chiamò"

Leggi anche: Nazionale: Fischi all’inno di Israele prima del match, cosa rischia l’Italia

Leggi anche: Atreju 2025, l'inno d'Italia e l'abbraccio con i ragazzi di Gioventù Nazionale della premier Meloni

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Inno nazionale, il Quirinale vieta il Sì dopo L'Italia chiamò; Quirinale, cerimonia di consegna della bandiera agli atleti in partenza per i Giochi Olimpici; Sergio Mattarella e la modifica all’inno d’Italia: «Niente più “Sì” alla fine»; Mattarella ha ricevuto al Quirinale gli atleti italiani in partenza per i Giochi Olimpici.

Quirinale, cerimonia di consegna della bandiera agli atleti in partenza per i Giochi Olimpici - Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto al Quirinale gli atleti italiani in partenza per i Giochi Olimpici e Paralimpici di Milano- msn.com

Quirinale, l'arrivo di Papa Leone XIV. Il saluto di benvenuto di Mattarella e poi gli onori militari - Ricevuti gli onori militari, e dopo l'esecuzione dell'inno nazionale italiano, il Capo dello Stato e il ... repubblica.it

Al via al Senato il tradizionale concerto di Natale, aperto dall'inno nazionale, con il aula l'orchestra e il coro del Teatro San Carlo di Napoli e Claudio Baglioni. Nei primi banchi il presidente della Repubblica Sergio Mattarella - accolto da un lungo applauso al s - facebook.com facebook