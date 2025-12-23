Arriva dal Quirinale la decisione che porta malumore tra le forze armate: vietato il “Sì” dopo “L’Italia chiamò” nell’Inno nazionale. L’inno che si canta con orgoglio, decantato come tra i più belli del mondo, oggi vede una notizia che lascia perplessi in molti. Alla sua fine, per decenni è stato riempito da una sola parola gridata con forza e appartenenza. Ora, quell’istante è destinato a restare vuoto. Quirinale vieta “Sì!” dopo “L’Italia chiamò” – cityrumors.it La decisione arriva da molto in alto e sta facendo rumore proprio perché impone “il silenzio”. Nelle cerimonie militari ufficiali, le forze armate italiane non dovranno più pronunciare il celebre “Sì!” che chiude il Canto degli Italiani. 🔗 Leggi su Cityrumors.it

© Cityrumors.it - Inno nazionale, direttiva del Quirinale che scatena malumore: vietato il “Sì” dopo “L’Italia chiamò”

Leggi anche: Inno nazionale, il Quirinale vieta il "Sì" dopo "L'Italia chiamò"

Leggi anche: Inno Nazionale, Quirinale vieta a bande militari il “Sì” dopo “L’Italia chiamò”, esclamazione non prevista da testo originale di Mameli

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Inno nazionale, il Quirinale vieta il Sì dopo L'Italia chiamò; Il Presidente Mattarella consegna la Bandiera agli atleti di Milano-Cortina 2026; Inno nazionale: il Quirinale proibisce il “Sì” dopo “L’Italia chiamò”; Milano-Cortina 2026, Mattarella incontra gli azzurri al Quirinale: “L’Italia sarà con voi”.

Inno nazionale, il Quirinale vieta il "Sì" dopo "L'Italia chiamò" - Un decreto presidenziale impone alle forze armate di eliminare l'esclamazione che chiude il Canto degli Italiani ... msn.com

Addio al “sì” dell’Inno di Mameli: il Colle cambia il canto degli italiani. Il Quirinale: "Nessun significato politico o simbolico" - Il provvedimento, adottato su proposta del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e pubblicato in Gazzetta Ufficiale, riporta l’inno alla sua ... affaritaliani.it