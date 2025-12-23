Inno nazionale direttiva del Quirinale che scatena malumore | vietato il Sì dopo L’Italia chiamò
Arriva dal Quirinale la decisione che porta malumore tra le forze armate: vietato il “Sì” dopo “L’Italia chiamò” nell’Inno nazionale. L’inno che si canta con orgoglio, decantato come tra i più belli del mondo, oggi vede una notizia che lascia perplessi in molti. Alla sua fine, per decenni è stato riempito da una sola parola gridata con forza e appartenenza. Ora, quell’istante è destinato a restare vuoto. Quirinale vieta “Sì!” dopo “L’Italia chiamò” – cityrumors.it La decisione arriva da molto in alto e sta facendo rumore proprio perché impone “il silenzio”. Nelle cerimonie militari ufficiali, le forze armate italiane non dovranno più pronunciare il celebre “Sì!” che chiude il Canto degli Italiani. 🔗 Leggi su Cityrumors.it
