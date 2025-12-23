Inno nazionale dal 2025 cambia l’esecuzione | vietato il sì finale nelle cerimonie militari

23 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

«In occasione di eventi e cerimonie militari di rilevanza istituzionale ogni qual volta venga eseguito " Il Canto degli italiani " nella versione cantata non dovrà essere pronunciato il "sì" finale». È quanto disposto dallo Stato maggiore della Difesa a partire dal 2 dicembre 2025, a proposito dell' Inno di Mameli. Nel documento, in cui si chiede di "dare la massima diffusione" della disposizione,. 🔗 Leggi su Feedpress.me

inno nazionale dal 2025 cambia l8217esecuzione vietato il s236 finale nelle cerimonie militari

© Feedpress.me - Inno nazionale, dal 2025 cambia l’esecuzione: vietato il “sì” finale nelle cerimonie militari

Leggi anche: Vietato il “Sì” finale: l’ennesimo tradimento verso l’Inno d’Italia

Leggi anche: Inno nazionale, direttiva del Quirinale che scatena malumore: vietato il “Sì” dopo “L’Italia chiamò”

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Davvero cambia l’Inno di Mameli? Ecco che cosa accade al “sì finale”; Inno nazionale, il Quirinale vieta il Sì dopo L'Italia chiamò; Sergio Mattarella e la modifica all’inno d’Italia: «Niente più “Sì” alla fine»; Inno nazionale obbligatorio alla consegna dei diplomi e nelle altre occasioni pubbliche: la proposta della CSU.

inno nazionale 2025 cambiaInno nazionale, dal 2025 cambia l’esecuzione: vietato il “sì” finale nelle cerimonie militari - «In occasione di eventi e cerimonie militari di rilevanza istituzionale ogni qual volta venga eseguito " Il Canto degli italiani " nella versione cantata non ... msn.com

inno nazionale 2025 cambiaAddio al “sì” dell’Inno di Mameli: il Colle cambia il canto degli italiani. Il Quirinale: "Nessun significato politico o simbolico" - Il provvedimento, adottato su proposta del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e pubblicato in Gazzetta Ufficiale, riporta l’inno alla sua ... affaritaliani.it

inno nazionale 2025 cambiaInno nazionale, come cambia dopo il decreto di Mattarella: "sparisce" una parola - Scelta purista sull’Inno di Mameli: Sergio Mattarella stabilisce un nuovo standard per la canzone più amata dagli italiani. msn.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.